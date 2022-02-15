Üye Girişi
Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak - Son Dakika

Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak

15.02.2022 14:57
Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak

Kepez ilçesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kepez ilçesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak fuar, kitap okumaya dikkati çekebilmek amacıyla bu yıl "oku" temasıyla düzenlenecek.

Kepez Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yılda kitapseverleri sayısız kitap, yüzlerce yayın evi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle buluşturacak.

Fuar, 4-13 Mart'ta saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

YORUMLAR
500

Kitap, Kepez, Fuar, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:49 Galatasaray'ın sözleşmesini feshetti! O da ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açtı
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:38 İsveç'te çocukları elinden alınan Suriyeli babanın son çaresi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana sadece o yardım edebilir
12:59 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelmişti, öldürüldü! Katilleri halen aranıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement