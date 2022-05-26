Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

26.05.2022 22:37

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde, piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

Kerem Görsev Trio, konserde filarmoni orkestrası aranjmanlarıyla, akustik caz müziğinin farklı formatlarını seslendirdi.

Kentte 11 Haziran'a kadar devam edecek festivalde 3'ü ücretsiz 12 konser verilecek.

Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kerem Görsev Trio, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika


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