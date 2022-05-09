Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu - Son Dakika
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Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu

09.05.2022 07:56

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Klasik ve Modifiyeli Araçlar Fuarı düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Klasik ve Modifiyeli Araçlar Fuarı düzenlendi.

Anafartalar Mahallesi Eski Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen ve otomobilseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık 150 otomobil görücüye çıktı.

Fuara klasik ve modifiyeli otomobiliyle katılan Küçük Menderes Vosvoscular Kulübü üyesi Melih Erakyol, fuara farklı illerden de katılım olduğunu söyledi.

Ödemiş'in böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erakyol, halkın ilgisinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu
Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu
Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu
Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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