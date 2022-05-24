Kolombiya'da devlet başkanı adayları seçim kampanyalarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da devlet başkanı adayları seçim kampanyalarını tamamladı

24.05.2022 07:35
Kolombiya'da devlet başkanı adayları seçim kampanyalarını tamamladı

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi adayların kapanış kampanyası sona erdi.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi adayların kapanış kampanyası sona erdi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde organize edilen mitinglerde halka seslenen adaylar, seçmenlere sandığa gitmesi çağrısında bulundu.

Son anketlere göre seçimin favorisi olarak gösterilen Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar meydanında halka seslendi.

Pazar günü yapılacak seçimlerde zaferden emin olduklarını söyleyen Petro, "Ülkeyi yönetenlerin bu tembelliğine son vermeliyiz. Şiddet sonsuza kadar devam edemez." dedi.

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Fico Gutierrez ise ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de yaptığı konuşmada, eğitimin önemine işaret ederek, "Gençleri suç örgütlerinden kurtaracağız. 400 bin öğrenci burs ve teşviklerden yararlanacak. Düşük gelirli aileler için ücretsiz eğitim imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez de Santander yönetim bölgesinde düzenlediği mitingde, yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Hırsızları kamu yönetiminden kesin olarak çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo ise Bogota'daki ticari işletmeleri ziyaret ederek, "Bogota sokaklarını aldık, eğitim ve yeniliklerle, bölgedeki fırsatlarla yolsuzluğu yenmek için sevinçle buradayız." dedi.

Ülkede 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı 1.tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda, seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Moody's: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası Buğday Üretimini, Enflasyonu ve Büyümeyi Vurabilir Moody's: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası Buğday Üretimini, Enflasyonu ve Büyümeyi Vurabilir Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı
Kaynak: AA

Kolombiya, Pazar, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'da devlet başkanı adayları seçim kampanyalarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 07:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da devlet başkanı adayları seçim kampanyalarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement