Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı - Son Dakika
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Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı

15.03.2022 16:11

Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldıTOKAT Tokat'ta çekilen komedi filminde Eflak Beyliği prensi Kont Dracula'nın senaryo gereği esir tutulduğu zindan sahnesi canlandırıldı.

Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı

TOKAT Tokat'ta çekilen komedi filminde Eflak Beyliği prensi Kont Dracula'nın senaryo gereği esir tutulduğu zindan sahnesi canlandırıldı.

Tokat'ta komedi filminin çekimleri tarih ve turistik mekanlarda devam ediyor. Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu rivayet edilen Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Kont Dracula sahnenin çekimleri yapıldı. Senaryo gereği zindanda esir tutulan Dracua'nın yüzüğü çalındığı sahne soğuk hava nedeni ile zorlu şartlarda gerçekleştirildi.

Senaryo yazarı ve yönetmen Orhan Şeref Ayça, tarihi kente filmle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Filmde Kont Dracula'dan bir bölüme de yer verdiklerini belirterek, "Tokatlı olduklarını Tokat'ta geldiklerinde öğrenen iki tane gencimizin hikayesini konu alan bir film çekiyoruz. Tokat'a gitmek gerek filmi 1400'lü yılarda Tokat kalesinde esir tutulan Dracula'nın zindanda kaldığı süre içerisinde bir hikayesi ile başlıyor. Filmin konusu Kont Dracula'nın hikayesi değil. Ama tarzını işlediğimiz zaman Dracula'nın zindandan yüzüğü çalınıyor. 1400 yıl sonra aynı yüzük müzeden yüzüğü çalınıyor. Yüzüğü çalanda Dracula'nın 14 göbek ileriden torunu. Yüzüğü büyükbabasına Tokat'ta ithaf etmek istiyor. Çalanda sansar Melahat diye bir hırsız. Bunların yolu Tokat'ta kesişiyor. Finalinde de kızımızın en büyük hayali roman yazmak. Bu hayalini gerçekleştirmeyeceği de hepimiz filmde göreceğiz. Böyle komedi tarzında bir film. Filmin Haziran ayında vizyona girmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Görüntü Yönetmeni Mustafa Özer ise Tokat Kalesinde zindanda esir tutulan Kont Dracula'nın da senaryoda yer aldığı filmin ilgi görmesini beklediklerini söyledi. 120 dakikalık filmin öne çıkan başrol oyuncuları arasında ise Özcan Varaylı, Osman Cavcı, Tolga Öz, Aylin Kabasakal yer alıyor.

Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı
Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı
Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı

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Kazıklı Voyvoda, Eflak, Tokat, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kont Dracula, komedi filminde canlandırıldı - Son Dakika


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