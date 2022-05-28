Kuğulupark'ın "çirkin ördek yavruları" suyla tanıştı - Son Dakika
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Kuğulupark'ın "çirkin ördek yavruları" suyla tanıştı

28.05.2022 14:11

Ankara'daki Kuğulupark'ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, parkın ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Ankara'daki Kuğulupark'ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, parkın ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Yavruların ismi sosyal medyadan yapılacak anketle belirlenecek.

En sevilen çocuk masallarından "Çirkin Ördek Yavrusu"nun kahramanı yavru kuğular, Kuğulupark'ın sakinleri arasına katıldı.

Çankaya'daki parkın simgelerinden 2 yetişkin siyah kuğuya, iki gün önce yumurtadan çıkan 4 yavru kuğu daha eklendi.

Özel korumaya alınan ve gelişimleri veterinerler tarafından takip edilen yavrular, annelerinin eşliğinde dün suya bırakıldı.

Yeni yüzmeye başlayan ve yorulduklarında annelerinin sırtında dinlenen yavru kuğular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kuğulara sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, parkta bol bol fotoğraf çektirdi.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, AA muhabirine, yavruların yaklaşık 40 gün süren kuluçka döneminden sonra dünyaya geldiğini, bu süreçte anne ve baba kuğulara özel bakım yaptıklarını söyledi.

Havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek yavruları suya bıraktıklarını belirten Özen, "Yavrular bir süre annesinin yediğinden beslenecek. Vatandaşlarımızdan ricamız yavrulara dışarıdan yiyecek ve içecek vermemeleridir. Onları besliyoruz diye mutlu oluyorlar ancak daha önceki olumsuz tecrübelerimize dayanarak dışarıdan yiyecek vermemelerini rica ediyoruz. Henüz sindirim sistemleri gelişmediği için zarar görüyorlar. Annenin sindirdikleriyle besleniyorlar. Bir süre daha anne ve babayı özel olarak besleyeceğiz." dedi.

Yavruların güvenliğini artırdıklarını ifade eden Özen, "Göletimizin etrafından seperatörler yaptık. Amacımız, hem kuşların saldırmasını önlemek hem de kedi ve köpeklerin onlara zarar vermesini engellemek. Kendilerini koruyacak büyüklüğe gelinceye kadar onları bir süre seperatörle ayırmaya devam edeceğiz. Yavruların kaldığı göletin üstünü de kapatacağız." diye konuştu.

Suya bırakılan yavru kuğuların, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Özen, "Vatandaşlar görür görmez çok mutlu oldu, çocuklar daha da mutlu oldu. Burada çalışan arkadaşlar ve bizler de çok keyifliyiz çünkü yeni bir hayat ve yeni bir mutluluk herkese pozitif enerji veriyor." ifadelerini kullandı.

Yavrulara henüz isim vermediklerini bildiren Özen, "İsimle ilgili Çankaya Belediyesinin sosyal medyasından bir anket yapılacak. Vatandaşlarımızdan isim önerilerini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Kuğulupark'ın çirkin ördek yavruları suyla tanıştı
Kuğulupark'ın çirkin ördek yavruları suyla tanıştı
Kuğulupark'ın çirkin ördek yavruları suyla tanıştı
Kuğulupark'ın çirkin ördek yavruları suyla tanıştı

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Kaynak: AA

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