Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor

08.07.2022 09:48
Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesindeki 475 yıllık Tabduk Emre Külliyesi Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesindeki 475 yıllık Tabduk Emre Külliyesi Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Valiliği iş birliğiyle yürütülen hamam ve çeşme restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Germiyanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan Kula'nın önemli tarihi eserleri barındırdığını aktaran Tosun, şöyle dedi:

"Bir tarihimiz daha gün yüzüne çıkıyor. Manisa Valiliğimiz ile Emre Hamamı'nın restorasyon çalışması hızla devam ediyor. Çalışmalarda sona geldiğimiz Emre Hamımı 16. yüzyılda Eski (Carullah Bin Süleyman) Camisi'yle birlikte yapılan bir hamam. Yıllardır burası atıl bir vaziyetteydi. Aslına uygun olarak restorasyonu tamamlandıktan sonra hizmet vermeye başlayacak. Kula'da son dönemde restorasyon çalışmalarına önem verdik. Bu çalışmalar kapsamında konaklar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, tarihi binaların turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Germiyanoğlu Beyliği döneminde 1547'de inşa edilen hamam için ihale sürecinin ardından geçen ay restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı
Kaynak: AA

Hüseyin Tosun, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 09:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kula'daki Tabduk Emre Külliyesi Hamamı, restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement