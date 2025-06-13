Kültür Müzesi: Allı Turnam - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür Müzesi: Allı Turnam

13.06.2025 14:01
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Serhat Ulaşkan, 'Allı Turnam' otobüsüyle Bozlak kültürünü Anadolu'ya taşıyor, ücretsiz konserler veriyor.

BOZLAK geleneğini yaşatmak için 'Bir Bozlak Hikayesi' projesini başlatan Serhat Ulaşkan (48), 3 yıldır 1985 model 'Allı Turnam' ismini verdiği otobüsüyle Anadolu'yu geziyor. Birçok şehirde, birlikte gittiği sanatçılarla ücretsiz konserler veren Ulaşkan, 'Allı Turnam' bizim için bambaşka bir hale geldi. Başlangıçta böyle planlanmamış olsa da sonrasında yürüyen bir kültür müzesi haline geldi. Gittiği yerlere muhabbeti taşıyan, müziği taşıyan, kültür ve müzik sevdalılarını bir araya getiren bir otobüs oldu dedi.

Bozlak geleneğini ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Serhat Ulaşkan, 'Bir Bozlak Hikayesi' projesiyle 3 yıldır özel olarak tasarlanan 1985 model bir otobüsle Türkiye'yi dolaşıyor. Ulaşkan, 'Allı Turnam' ismini verdiği ve içini halı, kilim ve işlemelerle ev ortamına dönüştürdüğü otobüsünü görenler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Birçok şehirde, birlikte gittiği sanatçılarla ücretsiz konserler veren Serhat Ulaşkan, gittiği her şehirde müziği, kültürü ve dostluğu 'Allı Turnam' ile vatandaşlara taşıyor.

HİKAYELER KONSERLERE DÖNÜŞTÜ

Ulaşkan, Başlangıçta tamamen eş dost arasında hikayeler anlattığımız, müzik ustalarımızın hayat hikayelerinden bahsettiğimiz ortamlardan, kendimizi sahnelere taşınmış olarak bulduk. Daha sonra bu yaptığımız işe bir isim ihtiyacı oldu. 'Bir Bozlak Hikayesi' adı altında konserler vermeye başladık. Bu sahnelerde yöre ustalarından Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi ustaların hayat hikayelerini, türkülerinin hikayelerini anlattığımız konser dizelerinden başlamıştık diye konuştu.

'KORNALARLA BİZE EŞLİK EDİYORLAR'

Otobüsü aldıktan sonra işlerin tamamen değiştiğini aktaran Serhat Ulaşkan, 1985 model 302 Mercedes otobüsü alarak, bir de ismini 'Allı Turnam' yaptıktan sonra iş tamamen değişti. 'Allı Turnam' ile birlikte biz iller arası seyahatlere çıkmaya başladık. 'Allı Turnam' bizim için bambaşka bir hale geldi. Başlangıçta böyle planlanmamış olsa da sonrasında yürüyen bir kültür müzesi haline geldi. Gittiği yerlere muhabbeti taşıyan, müziği taşıyan, kültür ve müzik sevdalılarını bir araya getiren bir otobüs oldu. Otobüsün içerisini yörenin dokusuna göre dizayn ettik. Buradan aldığımız halılarla, kilimlerle, işlemelerle bir ev ortamına dönüştürdük. Bizim 'Bir Bozlak Hikayesi' serüvenimiz, 2017 senesinde başladı ama Allı Turnam otobüsüyle olan yolculuğumuz 3 yıl önce başladı. Belirli bir yaştan büyük olan herkes 1985 model otobüsü görünce yolda çok güzel karşılıyor. Kornalarla bizlere eşlik ediyorlar. Dışarıdan otobüs gibi görünse de içeri girildiğinde evimizden farksız bir şekilde dedi.

'KÜLTÜRÜ TAŞIYAN BİR ARAÇ'

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise Allı Turnam bir proje. Bu proje kapsamında Anadolu insanının kültürünü, musikisini, adetlerini, yaşam tarzı bu otobüste sergileniyor. Biz de daha önce müzik oyun topluluğumuz ile bu otobüs içerisinde bir program yapmıştık. Çok güzel olmuştu. Bugün de enteresandır, canlı yayında gördük, koşa koşa geldik ve buradan destek verdik kardeşimize. Çünkü iyi işler yapıyorlar. Türk milletini, Türk kültürünü anlatıyorlar. Bunu taşıyorlar. Ben de bir kültürcü olarak bundan mutlu oluyorum dedi.

'HER DURAKTA BİR TÜRKÜ'

Projeye destek veren sanatçı Turan Alp de otobüsün atmosferini beğendiğini söyleyerek, Bu otobüse binme fırsatına bugün eriştik. İçerisinde türküler daha bir başka söyleniyor. Samimi bir ortam var. Güzel bir kültür aktarımı. Her durakta bir türkü ile birlikte gönülden geçen bir hizmet. Ben çok keyif aldım. Bu projenin de uzun yıllar, otobüs bozulmadığı sürece devam etmesini temenni ediyorum. Bütün sanatçı arkadaşlarımın da görmesini mutlaka tavsiye ediyorum diye konuştu.

'HER KOLTUKTA BAŞKA BİR SOHBET'

Projeye Ankara'dan katılan öğretmen Deniz Dağdelen de şöyle konuştu Allı Turnam'a Ankara'dan katıldım. Allı Turnam, İstanbul'dan yola çıktı, akşamüzeri bizi aldı. Oradan Keskin'e geldik. Keskin'de çok güzel bir karşılama ile geceyi orada geçirdik. Sabah da tekrar yola çıktık, buraya geldik. Allı Turnam öyle bir şey ki bir otobüs değil aslında. Böyle sizi rüyalara taşıyan bir araç gibi. Çünkü hangi koltuğunda otursanız Allı Turnam'ın, başka bir sohbete tanık olursunuz. Hangi köşesinden baksanız, başka bir güzellik görürsünüz. Çünkü onun içinde sadece güzel sohbetler var, türküler var. Allı Turnam ile bu benim ikinci seyahatim. İkisinde de çok başka başka insanlar konuk olmuşlardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür Müzesi: Allı Turnam - Son Dakika

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