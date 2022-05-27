"15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali" düzenlendi

27.05.2022 15:29

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali" gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali" gerçekleştirildi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün organize ettiği uluslararası katılımlı festivalde, alanında uzman sanatçılar, animasyon ve oyun stüdyoları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, festival programında yaptığı konuşmada, DPÜ'nün özellikle sanata ve sanatkara çok önem veren bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitenin birçok başarılı projeyi gerçekleştirdiğini belirten Uysal, "Bunu sözle değil, yaptığımız işlerle gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda da çok önemli projelere imza atıyoruz." dedi.

Bu arada, bölüm öğrencileri, festivalde çizgi film karakterini canlandıran kostümleri giyerek renkli görüntüler oluşturdu.

15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi
15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali düzenlendi

YORUMLAR
500
Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi ULUSLARARASI MASAL FESTİVALİ 'MASALİSTANBUL' KÜÇÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI ULUSLARARASI MASAL FESTİVALİ 'MASALİSTANBUL' KÜÇÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: "15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement