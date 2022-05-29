LÖSEV'in "İyilik Tırı" Adana'da - Son Dakika
Üye Girişi

LÖSEV'in "İyilik Tırı" Adana'da

29.05.2022 12:34
LÖSEV'in "İyilik Tırı" Adana'da

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) kanser hastaları ve ailelerine yardım dağıtılan "İyilik Tırı", Adana'ya geldi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) kanser hastaları ve ailelerine yardım dağıtılan "İyilik Tırı", Adana'ya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran tır, Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Oyuncak, tekstil ve gıda ürünleri ile kırtasiye ve temizlik malzemeleri gibi çeşitli yardımlar, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine ulaştırıldı.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'in 24 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemi hastalarının ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Etkinlikte çocukların ve ailelerinin yüzlerini gülerken görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özgüven, "LÖSEV, lösemili çocukların yanında yetişkin kanser hastaları için de ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor. Adana'daki ailelerimizin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra İyilik Tırı yolculuğuna devam edecek. Bundan sonraki durağımız ise Samsun olacak. Ailelere ulaşmamızda desteği olan tüm bağışçı ve gönüllülerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.

YORUMLAR
500
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı Vali Elban: 'Kadınlar yerel kalkınmanın önemli unsurudur' Vali Elban: 'Kadınlar yerel kalkınmanın önemli unsurudur'
Kaynak: AA

Kanser, İyilik, LÖSEV, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Adana'da - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: LÖSEV'in "İyilik Tırı" Adana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement