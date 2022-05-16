Fantastik Kahramanlar 36. Genç Günlerde Sahne Aldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın "36. Gençlik Günleri" kapsamında Japon Sanat Merkezi ile yaptığı iş birliğiyle düzenlenen "Büyük Cos-Power Buluşması", Müze Gazhane'de her yaştan anime ( Japonya'ya özgü Manga çizim sanatıyla çizilmiş çizgi film) tutkunu genci ağırladı.

İlk kez 2017 yılında Comikon - İstanbul Festivali ile başlayan Cos-Play etkinliği, pandemi sonrasında Müze Gazhane'de yeniden sahne aldı. 15 Mayıs Pazar günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde başlayan etkinlikler gün boyu devam etti.

COS-POWER SÖYLEŞİLERİ MANGA DÜNYASININ KAPILARINI ARALADI

Etkinlikler, Comicon İstanbul Festivali Kurucusu Dr. Erdal Küçükyalçın'ın "YOKAİ- Japon Kültüründe Fantastik Canavarlar" başlıklı konuşmasıyla başladı. Japon kültürünün geleneğinde var olan fantastik karakterlerin Manga figürlerine dönüşüm öyküsünü anlatan Küçükyalçın, Anadolu ve Doğu kültürünün fantastik karakterlerine de dikkat çekti. Mehmet Siyahkalem'in çizimlerinin Türklerin kendi kültüründe önemli bir yer edindiğine vurgu yapan Küçükyalçın, Manga çizimleri ve ekonomisi üzerinden bir çıkarım yaparak, "Kendi kültürümüzün fantastik ögelerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Kendi geleneğimizi bilmemiz gerekiyor" dedi.

JSM Manga Academy'den Merve Çay ve Güneş Sargüney "Japonya'da Bir Anime Yolculuğu" adlı söyleşilerinde Japonya deneyimlerini paylaştılar. Japonya gezisine dair ipuçlarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatan konuşmacılar, Manga üzerinden gezi rotaları da paylaştı.

Oğuz Karaman'ın "Cosplay Hayatımı Değiştirdi" söyleşisinde, tamamen başka bir sektörde çalışırken manga çizimlerine başlama hikayesini anlatarak, sonraki yıllarda bu dikkat ve yeteneğinin işi haline gelmesinin öyküsünü paylaştı.

Genç Manga çizerlerine deneyimlerini anlatan İBB Şehir Tiyatroları kostüm tasarımcıları Almila Altunsoy ve Onur Uğurlu, fantastik kahramanlarla ilgili düşüncelerini ve mesleklerinin püf noktalarını katılımcılar ile paylaştı.

İBB Şehir Tiyatroları tasarımcıları Hülya Genç ve Elif Erdal, heykel ve şapka yapımına dair mesleki serüvenlerini ve yaptıkları işin inceliklerini anlattı. Japon Sanat Merkezi'nden Aynur Küçükyalçın "JSM Manga Academy ve Karakter Tasarımı" hakkında bir konuşma yaptı. Manga karakter çizimlerinin özellikleri, dikkat noktaları ve Manga karakterlerinin özellikleri üzerinden bir sunum gerçekleştirdi. Gün boyu düzenlenen anime bilgi yarışmalarıyla gençler hem bilgilerini paylaştılar hem de ödüller kazandılar.

WORKSHOPLAR

Japon geleneğine göre kağıttan Origami ile "Bin Turna" kuşu yapan kişinin dileğinin gerçek olduğuna inanılıyor. JSM Manga Academy Workshoplarında da katılımcılar dileklerini yazdıkları kağıtları katlamayı öğrendiler. Ayrıca katılımcılar manga boyama, mangada yüz ve ifade çiziminin nasıl yapıldığını öğrendiler.

SERGİLER

Manga Academy Öğrencileri Karakter Tasarımı Sergisi Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi Fuayesi'nde, Tiyatro Kostümleri Sergisi Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nin önündeki meydanda yapıldı.

COS-WALK VE DJ PARTİ

Cos-Playerların kostümlerini giyerek podyumda yaptıkları defilede gençler birbirinden renkli kıyafetleriyle Japonya'nın fantastik dünyasını İstanbul'a taşıdılar. Cos-Power Anime DJ Parti'yle sona erdi.