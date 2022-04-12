Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı - Son Dakika
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Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı

12.04.2022 12:11

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel bir hayvan hastanesinin bahçesinde ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel bir hayvan hastanesinin bahçesinde ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki hayvan hastanesinin çalışanları, kurumun bahçesinde oturdukları sırada bir karganın alana konduğunu gördü.

Hastane yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba, yürümekte zorluk çektiğini fark ettiği karganın ayaklarının olmadığını fark etti.

Muayene edilen karganın tedavisine de hastanede başlandı.

Özbaba, AA muhabirine, üzücü bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Karganın hastane bahçesine konduğu anda yaşadıklarını anlatan Özbaba, "Zıplaya zıplaya yanımıza gelince tedirgin olduk. Bir gariplik vardı. Hemen kontrol ettiğimizde iki ayağının da kesik olduğunu gördük. Bu bizi çok üzdü. Elimize aldık. Kaçamıyordu zaten. Ayağının eklemlerinden bir süre önce kesildiğini belirledik. İyi bir mücadele vermiş. Bu mücadele sonunda da ayağında herhangi bir problem olmadan yara iyileşmeye yüz tutmuş." dedi.

"Şu anda genel durumu gayet iyi"

Özbaba, karganın tedavisini özenle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yapacağımız, bu bölgeyi tamamen temizlemek ve düzeltmek. Düzelttikten sonra da ya hayvanat bahçesi ya da bir hayvansevere bakımını üstelenmesi için vereceğiz çünkü bu çocuk uçamaz. Uçamayacağı, tırnaklarını çok iyi kullanamayacağı için ağaçlara çıkamaz. Kendini koruyamaz. Yüksek alana çıkamaz. Kedilerin ve yırtıcı hayvanların kurbanı olacaktır. O nedenle özenle bakılması lazım. Zaten uzun süre yattığı için karnının altında tüyler kalmamış. Bacak ilk kesildiğinde hiç kalkamıyormuş ama sonra eklemlerinin üzerine basarak kalkmaya başlamış. Bir yaşına yeni gelmiş. Ekiplerimiz her gün bakımını yapıyorlar. Gayet iyi gidiyor. Şu anda genel durumu gayet iyi. Ayaklarının pansumanını yapıyoruz."

Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı
Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayakları kesilmiş halde bulunan karga tedaviye alındı - Son Dakika


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