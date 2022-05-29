Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

29.05.2022 18:15

Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi plajı, hafta sonunda çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Tatilciler denizde serinlerken çocuklar da kumda oynayarak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da deniz kenarında bisiklet sürdü.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurduğunu söyledi.

Yaz sezonundan umutlarının yüksek olduğunu aktaran Öztop, "Yurt dışındaki Türkler ciddi manada rezervasyonlar yaptılar. Bundan son derece mutluyuz ve yeni sezondan umutluyuz. Tüm işletmelerimiz hazır. 30 metreden sonra derinleşen denizimiz var. Engellilerimiz için iki tane rampamız var. Hem aileler hem de çocuklar güven içinde denizin tadını çıkartıyorlar." diye konuştu.

Bölgedeki bir otelin müdürü Nur Kaya da hava sıcaklığının artmasıyla yerli ve yabancı turist rezervasyonlarında artış yaşandığını kaydetti.

Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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