Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi

17.05.2022 01:04
Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi

Mersin Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında konserler gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında konserler gerçekleştirildi.

Etkinlik Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konser Salonunda düzenlenen "Barok Kolaj Konseri" ile başladı.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı ASD korosunun sahne aldığı konserde, koro şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Betül Yarar üstlendi.

Pera müzik grubunun Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlediği konserle devam eden etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren gruba eşlik eden katılımcılar, yaktıkları telefon ışıklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik kapsamında 2 konser daha verilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi - Son Dakika


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