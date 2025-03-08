MHP'den Kadınlar Günü Programı

MHP'den " 8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" programı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" başlıklı programı gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Genel Başkan Yardımcılığı koordinesinde 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel, "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" başlıklı program düzenledi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İl ve İlçe KAÇEP Başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

"Dünya Kadınlar gününü kutlamaya en çok hakkı olan kadınlar Türk kadınları"

Açılış konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını aktararak konuşmaya başlayan Yurdakul, "Bildiğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kadının, milletlerin kültürel ve tarihsel mirasını, aidiyetlerini, değerlerini ve kimliklerini yeni nesillere aktardığına ve kuşaklar arası bağları koruyan çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik mertebelere ulaşması, gecikmesine müsade edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu çerçevede Dünya Kadınlar gününü kutlamaya en çok hakkı olan kadınların da Türk kadınları olduğuna inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza söz veriyoruz, evlatlarınız olarak talimatlarınızı ve işaretinizi bekliyoruz. Her şart ve koşulda sizi takip ediyoruz ve sonuna kadar sizin emrinizdeyiz" dedi.

Etkinlik, Kuranı Kerim tilaveti sonrası iftar yemeği ile sona erdi.