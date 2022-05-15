Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika

Hediyelerin verilmesi

Midyat Belediye Başkan yardımcısının Ali Alptekin in konuşması,

Engellilerin şiir ve türkü okuması

Engelli birey Fatma Yılmaz ile röportaj

Atiye Durak ile röportaj

Esra Tan ile röportaj

Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği

Mardin Midyat İlçe Belediyesince, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bağlar mahallesi Milli İrade ilk-ortaokulu salonunda gerçekleştirilen etkinlik, engelli bireyler tarafından müzik, şiir gösteriler düzenlendi.

Etkinliğe katılan Midyat Belediye Başkan yardımcısı Ali Alptekin, Midyat Belediyesince yapılan çalışmaları aktardı.

Alptekin, "Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin göreve başladığı ilk gün seçim meydanlarında söz verdiği gibi Belediye Başkanlık maaşını her ay 130 engelli kız ve erkek çocuğuna burs olarak dağıtmaktadır. İlçemizde engelli vatandaşlarımızın bir araya gelerek dayanışma içerisinde olabilecekleri bir binaları yoktu. Tam donanımlı bir binayı engellilerimize tahsis ederek kullanımlarına sunduk. Engelsiz yaşam projemiz kapsamında hastaneye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizin hastaneye ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla hasta nakil aracını belediyemize kazandırarak kullanımlarına sunduk." Diye konuştu.

Engelliler bireyler düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti

Engelli birey Fatma Yılmaz, "buraya geldik. Bütün engellilerin engelliler gününü kutlarım."

Atiye Durak isimli başka bir engelli ise, "Bende yüzde 80 engelliyim. Başkanımızdan ve derneğimizden çok memnunuz. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir zaman bir hafta değil hiçbir zaman bizleri engelli saymasınlar. Engelliyiz ama insanız."

Esra Tan ise, "Engelliler haftasının kutlanılmasından çok farkındalık yapılmasından yanayım. Çünkü engellilerimiz hiç bir şey başaramaz değil. Engellilerimiz her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir" dedi.

Engellilerle ilgi Dernek Başkanları da birere konuşma yaparak engellilerin sorunlarını dile getirdiler.

Etkinliğe, Kaymakam refiki Talha Atılay Teymur, Belediye Özel Kalem Müdürü Halil Polat, AK Parti İlçe Başkan vekili Niyazi Akgül, Midyat Engelliler Derneği Başkanı Hikmet Olgaç, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Baran, Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan bütün davetlilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafçı çekildi.