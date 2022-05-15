Midyat Belediyesinden "Engelliler Haftası" etkinliği - Son Dakika
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Midyat Belediyesinden "Engelliler Haftası" etkinliği

15.05.2022 14:56
Midyat Belediyesinden "Engelliler Haftası" etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağlar Mahallesi'ndeki Midyat Milli İrade İlkokulu/Ortaokuluna ait salonda gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, burada yaptığı konuşmada, engellilere yönelik hizmetlerine değindi.

Alptekin, "Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçim sürecinde söz verdiği gibi belediye başkanlığı maaşını her ay 130 engelli kız ve erkek çocuğuna burs olarak bağışlıyor. Ayrıca tam donanımlı bir binayı engellilerimize tahsis ederek kullanımlarına sunduk. 'Engelsiz Yaşam' projemiz kapsamında hastaneye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizin hastaneye ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla hasta nakil aracını belediyemize kazandırarak kullanımlarına sunduk." dedi.

Engelli Fatma Yılmaz da "Engelliler Haftası"nı bu etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Atiye Durak, yüzde 80 engelli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in desteklerinden ve derneklerinin sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti.

Esra Tan da bu hafta vesilesiyle engellilerin her şeyi başarabileceği yönünde farkındalık sağlanmasını istediklerini dile getirdi .

Daha sonra programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Refiki Talha Atılay Teymur, Midyat Engelliler Derneği Başkanı Hikmet Olgaç, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Baran, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediyesinden 'Engelliler Haftası' etkinliği - Son Dakika


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