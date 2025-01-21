Moğolistan'da Sanat ve Arkeolojik Incelemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Moğolistan'da Sanat ve Arkeolojik Incelemeler

Moğolistan\'da Sanat ve Arkeolojik Incelemeler

Bilim insanları Moğolistan'da sanat eserleri ve arkeolojik kalıntıları inceleyerek önemli buluntuları gözlemledi. Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, ziyaret edilen Şivet Ulaan Ata külliyesinin korunması gerektiğini vurguladı.

21.01.2025 13:48  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOĞOLİSTAN'a giden bilim insanları sanat eseri ve arkeolojik kalıntılar, müzeler, Moğolistan ile Rusya sınırında geyik yetiştiren Türklerin çadır yerleşimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kafilede yer alan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, "Seyahatimizin sonunda Moğolistan ziyaretimiz hakkında bilgi vermek üzerine Türk Büyükelçiliği'ne gittiğimizde Şivet Ulaan Ata külliyesinin acıklı durumundan ve bir koruma projesinin yapılması gereğinden söz edildi" dedi.

Erken Devir Türk Sanatı ve Türk Mitolojisi uzmanı, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, kendi alanlarında uzman bilim adamları ile Moğolistan'a giderek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Çoruhlu, "Son derece önemli kalıntılardan Şivet Ulaan Ata tapınağı da ziyaret edildi. Yerleşimin olmadığı ve ulaşılması çok zor bir yerde olmasına rağmen oldukça tanınmış bir tapınak olduğu için ziyaretçi çeken bu külliye açık havada oldukça tahrip olmuş ve korunmasız durumdaydı. Seyahatimizin sonunda Moğolistan ziyaretimiz hakkında bilgi vermek üzerine Türk Büyükelçiliği'ne gittiğimizde Şivet Ulaan Ata külliyesinin acıklı durumundan ve bir koruma projesinin yapılması gereğinden söz edildi" diye konuştu.

'HEYECANLA ZİYARET EDİLEN ORHUN VADİSİ'YDİ'

İncelenen eserlere ilişkin Dr. Çoruhlu, "İlk günlerde öncelikle Göktürk devrinin önemli kalıntılarından olan Koşo Tsaydam bölgesindeki Kültigin, Bilge Kağan ve buluntularının geçici olarak bir depoya taşınmış olan Tonyukuk ata tapınaklarının kalıntıları ziyaret ettik. Sözü edilen külliyelere ait yazıt, heykel ve diğer kalıntılar yeni yapılan Koşo Tsaydam Müzesi'ne taşındığından anıtların özgün yerinde pek bir şey kalmamıştı ancak nedense önemli her şey müzeye taşınmış olmasına rağmen kum taşından yapılmış sunaklar olduğu yerde bırakılmıştı. Aslında eserler özgün yerinde korunsa daha iyi olacaktı. Bu külliyeler üzerine birer müze binası yapılması mevcut olanların konservasyonu ve mevcut olmayan kısımların rekonstrüksiyonunun yapılması daha uygun olurdu. Bununla birlikte yeni tertip edilen müze de küçük güzel bir müze olmuş. İnceleme gezisinde en çok heyecanla ziyaret edilen yerlerden biri de Orhun Vadisi'ydi. Gece kalınan konaklama yerinden yürüyerek grup halinde Orhun çağlayanının bulunduğu bölgeye gelindi. Herkes Hintlilerin kutsal saydıkları Ganj Nehri'nde yıkanıp Orhun çağlayanının altında yüzüp arınmayı umuyordu" ifadelerini kullandı.

'GEYİKLİ TAŞ ALANI ZİYARET EDİLDİ'

Şivet Ulaan Ata Tapınağı için koruma projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Çoruhlu, "Son derece önemli kalıntılardan Şivet Ulaan Ata Tapınağı da ziyaret edildi. Yerleşimin olmadığı, ulaşılması çok zor bir yerde olmasına rağmen oldukça tanınmış olduğu için ziyaretçi çeken bu külliye açık havada oldukça tahrip olmuş ve korunmasız durumdaydı. Külliyenin stupa şekline benzeyen bark binasının kubbesi yıkılmıştı. İnsan ve hayvanların figürlerinden oluşan taş heykeller ve damga taşı yerinden çıkarılarak zemin üzerine serilip bırakılmıştı. İnceleme seyahatimizin sonunda Moğolistan ziyaretimiz hakkında bilgi vermek üzerine Türk Büyükelçiliği'ne gittiğimizde külliyenin acıklı durumundan ve bir koruma projesinin yapılması gereğinden de söz edildi. Yüze yakın sayıda geyikli taş alanı ziyaret edildi. Ölen kişileri temsil eden ve çoğunlukla üzerinde geyik resmi olduğu için dikili taşlar geniş alanlarda çok sayıda mezarın yanı başında yer alıyordu" dedi.

'DUHA TÜRKLERİ, TUVA TÜRKLERİNİN SOYUNDAN GELİYOR'

Bölgede bulunan müzeler ve Duha Türkleri hakkında bilgi veren Çoruhlu, "Ayrıca yol boyunca adeta yollara serpilmiş vaziyette sürekli karşımıza çıkan erken devir Türklerinin kutsal mezarları olan kurganlarda görülmekteydi. Bir stratejik mevkide bulunan ve arkeolojik kazısı yapılmış taştan inşa edilme Göktürk Kalesi'ni görmek de heyecan vericiydi. Ayrıca Uygur başkenti Karabalgasun harabeleri, Harhorin Müzesi, Bugut Yazıtı'nın bulunduğu Çeçerleg Müzesi ziyaret edildi. Daha birçok yerde duruldu ve incelemelerde bulunuldu. Duha yerleşkesindeki insanlardan çok yararlı bilgiler elde edildi. Duha Türkleri Tuva Türklerinin soyundan geliyordu, yani dedeleri Rusya Federasyonu'ndan Moğolistan'a gelmişti. İnançları, günlük yaşamları, gelenekleri, geyik yetiştirmeleri ve çeşitli konularda sorular soruldu cevaplar alındı. Ertesi gün öğlene doğru vedalaşıp yola çıkıldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yaşar Çoruhlu, Kültür Sanat, Moğolistan, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Moğolistan'da Sanat ve Arkeolojik Incelemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Trump’ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:31:41. #1.13#
SON DAKİKA: Moğolistan'da Sanat ve Arkeolojik Incelemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.