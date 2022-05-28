Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı

28.05.2022 16:55
Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçileri yöresel yemekler ikram edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçileri yöresel yemekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta kapsamında Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, iş birliğinde antik kentte yöresel yemekler sunumu yapıldı.

Etkinlikte yöreye özgü keşke, tarhana, aşure, düğün yemekleri, gözleme ve mantı Eskihisar köyü sakini kadınlar tarafından pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, konuşmasında, Muğla'nın düğün yemekleri ile ünlü olduğunu bugün de ziyaretçilere bu yemeklerin ikramının yapılacağını söyledi.

Türk mutfağının kapısının sınırlarının çok geniş bir tarihe ve birikime açıldığını vurgulayan Gökcan, "Düğün yemeklerinde keşkeğin tadı, zeytinyağı kuru fasulyenin tadı Muğla tarhanamız, nohut yahnimiz, kuru patlıcan dolmamız, ot kavurmamız, otlu gözlemelerimiz börülce teltorumuz saymakla bitmez. Bir de Muğla saraylımız var. Bu çok özel bir tatlı. Muğla saraylısı özellikle bayram sabahları damada ikram edilen tatlıdır. Muğla saraylısının ortasındaki göbek yeri damatlara ikram edilir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ise kentteki otel ve restoranlarda Türk mutfağının özgün yemekleri misafirlere sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antik kenti ziyaretinin ardından alanda kazı ve restorasyon çalışmalarının arttığını, kentin ayağa kaldırıldığını söyledi.

Toksöz, gelecek yıl hafta etkinliklerinin açılışını Emine Erdoğan'ın katılımıyla antik kentte yapmayı planladıklarını ve bunun için çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından halkoyunları gösterisi yapıldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler kenti gezerek yöresel ikramların tadına baktı.

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Kaynak: AA

Stratonikeia, Yatağan, Muğla, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı - Son Dakika


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