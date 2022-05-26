"Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı

26.05.2022 17:47

İstiklal marşı okunması, -Halk oyunları ekibi gösterisi, -Standların gezilmesi ve ikramlar Muğla'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı MUĞLA( AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde "Asırlık Türk Yemekleri" kapsamında...

-İstiklal marşı okunması,

-Halk oyunları ekibi gösterisi,

-Standların gezilmesi ve ikramlar Muğla'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı

MUĞLA( AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde "Asırlık Türk Yemekleri" kapsamında yöresel lezzetler vatandaşa ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ortaca'nın Dalyan Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi halk oyunları, delbek ve davul zurna ekipleri, gösterilerini sergiledi.

Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü standında ise polis ve jandarma tarafından KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Down sendromlu ve otistik çocukların yaptığı "Engelsiz Türk Mutfağı", Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Üyesi Selma Atabey'in hazırladığı "İsrafsız Türk Mutfağı ve Muğla Mutfağı" atölye çalışmaları katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Törende "Asırlık Türk Yemekleri" tadımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde faaliyet gösteren 17 turizm işletmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri ve kurumların hazırladığı gözleme, tarhana, enginar dolması, yoğurtlama, paçanga böreği, etli nohut, pilav, et kavurma, Mavi yengeç, Dalyan kefali havyarı, yöresel ot yemekleri, biber kızartması, kuru biber dolması, lokma, yöresel kığam tatlısı, nar suyu, bal şerbeti gibi yöresel ürünler vatandaşa ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı
Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı
Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı
Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde asırlık yöresel lezzetler tadıldı - Son Dakika
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