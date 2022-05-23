Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü

23.05.2022 14:05
Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Şef Cengizhan Sönmez yönetiminde bir konser verdi.

Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Şef Cengizhan Sönmez yönetiminde bir konser verdi.

Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği'nin gerçekleştirdiği Yaşayan Bestekarlar Ah de Vefa Konseri'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerine dinleyiciler de eşlik etti.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde bestekarların anıldığı etkileyici performanslar dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.


Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü
Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü
Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü
Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü
Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Musiki Derneği'nin konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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