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Nida Ateş 15 Şubat'ta CRR'de konser verecek - Son Dakika

Nida Ateş 15 Şubat'ta CRR'de konser verecek

10.02.2022 14:57
Nida Ateş 15 Şubat'ta CRR'de konser verecek

Türk halk müziği sanatçısı Nida Ateş, 15 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluşacak.

Türk halk müziği sanatçısı Nida Ateş, 15 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçının sevda türkülerini müzikseverlerle paylaşacağı "Sevda Olmasaydı" başlıklı konser 20.00'de başlayacak.

Nida Ateş'e divan sazında Volkan Kaplan, klasik gitarda Emre Ay, basta Onur Kamer, balabanda Emre Sınanmış, kemanede Hüseyin Yalçın, perküsyonda Barış Cem Songur, bağlama ve şelpede Ayhan Aydın eşlik edecek.

Konserde "Dostum Beni Niçin Zar İncitirsin", "Düşürdün Aşkın Narına", "Elif Dedim Be Dedim", "Kaldır Nikabını", "Kaleden İniş mi Olur", "Şad Ol Deli Gönül" ve "Efendim"in de arasında bulunduğu eserler seslendirilecek.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Hüseyin Yalçın, Konser, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Nida Ateş 15 Şubat'ta CRR'de konser verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nida Ateş 15 Şubat'ta CRR'de konser verecek - Son Dakika
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