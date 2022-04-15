Ödüllü genç arpist, ABD'deki müzik kolejinden tam eğitim bursu kazandı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Arp Sanat Dalı 12. sınıf öğrencisi Ada Canata, çevrim içi sınavına katıldığı ABD'deki Berklee College of Music'te tam burslu öğrenim görme hakkını kazandı.

Yurt dışı ve yurt içindeki yarışmalardan çeşitli dereceler elde eden 17 yaşındaki başarılı arpist Canata, birçok müzik enstrümanını da çalabiliyor.

AÜ Devlet Konservatuarında 10 yaşından beri öğrenim gören Canata, müzik yeteneğiyle dikkati çekiyor. Eş zamanlı arp çalıp şarkı seslendirebilen Ada Canata, 10. sınıf öğrencisiyken yeteneği sayesinde girdiği sınavda kademe atlatılarak 12. sınıfta öğrenimine devam ediyor.

Ödüllü genç arpist Ada Canata, AA muhabirine, müzik öğretmeni olan anne ve babası sayesinde bu sanat dalına ilgi duymaya başladığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren piyano dersleri aldığını ifade eden Canata, şöyle konuştu:

"Ebeveynlerimden gitar öğrendim. Bir yıl İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasında viyola çaldım. Akordiyon çalabiliyorum. Daha sonra 5. sınıfta Devlet Konservatuarında eğitim almaya başladım. Arp çalmayı seçtim. Aslında 11. sınıfta öğrenim görmem gerekirken şu anda son sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz döneminde okulda sınıf atlama sınavları düzenlendi. Başarılı olarak 12. sınıfta öğrenim görmeye başladım. 2018'de Ukrayna'nın Harkov şehrinde düzenlenen International Glowing Harp Yarışması'ndan ikincilik ödülü ve zorunlu eser için Jüri Özel Ödülü aldım. 2020'de İstanbul'da düzenlenen Ceren Necipoğlu Harp Festivali'nde ikincilik ödülünü kazandım."

Canata, konservatuvara girdiğinden beri eğitim görmek istediği ABD'deki Berklee College of Music'in çevrim içi düzenlenen sınavına girip tam eğitim bursu kazandığını bildirdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Canata, "Okuldaki eğitim ve derslerin masraflarını onlar karşılayacak ancak yaşam masraflarımı karşılamak için desteğe ihtiyacım var. Bulamazsak hayallerimdeki okulda eğitim göremeyeceğim. 1 Mayıs'a kadar 10 bin dolar bulmam gerekiyor. Hayallerimi gerçekleştirmem için bu paraya ihtiyacım var." dedi.

Genç arpist, eş zamanlı arp çalıp şarkı söyleyebildiğine değinerek, bunu yapabilen kişi sayısının çok az olduğunu aktardı.

İsviçre'de yaşayan Deborah Henson-Conant'ın da kendisi gibi hem arp çalıp hem de şarkı söylediğini anlatan Canata, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun gibi olmak istiyorum. Yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum. Caz üzerine kariyer yapmak istiyorum. Sahneyi çok seviyorum. Sahnede kendimi çok rahat hissediyorum. Yaptığım müziği dinleyicilere aktarmak çok büyük bir zevk. Caz müzik üzerinde ilerleyip bunu tanıtıp yaymak istiyorum. Bu müzikle ülkemin sesini yurt dışında duyurmak istiyorum."