Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez"

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez" UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 46 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın...

30.11.2024 20:04
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Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez"

KARABÜK - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 46 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almanın mutluluğunu yaşadı. Özdemir, "Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Her ne kadar yaptığımız iş zor olsa da böyle ödüller bizi rahatlatıyor" dedi.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 228 yıllık tarihi Demirciler Arastası'ndaki UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Şahin Özdemir, 46 yıldır mesleğini aralıksız sürdürüyor. Tarihi konakların kapı kilitlerini yapan demirci ve çilingir ustası 62 yaşındaki Özdemir, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne davet edildi. Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Özdemir, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için güzel bir ödül ve bölgemiz adına da güzel bir gurur oldu. Bölgemizi orada tanıtmış olduk" dedi. "Çeşitli aşamalardan sonra bu ödüllere layık olduk" diyen Özdemir,

"Birden bir şey yok. Kişi ne iş yaparsa önce yaptığı işi samimi olarak sevip kabullenmeli. Başarı isterse bu şekilde. Yani 'bu iş sert, bu iş soğuk' diye birşey yok. Başarı isteyen kişi yaptığı işi en güzel şekilde kabullenmeli ve sevmelidir. Gördüğünüz gibi bizim yaptığımız iş metal işleri. Metal, bildiğiniz gibi en sert bir şey ama samimiyetimizi, gönlümüzü verdik. İşimizi sevdik. Elimizdeki en sert demir hamur şeklini aldı" ifadelerini kullandı.

UNESCO tescilli kilit ustası ünvanına sahip olduğunu belirten Özdemir, "Restorasyonlar yaparken ecdadımızın yaptığı kapı dekorları, yani kapının üzerinde nasıl bir metal varsa en iyisini yapmaya çalıştık. Yani soğuk, sert, zor demedik. Yani zoru kabullendik, başarılı olduk ki herhalde birileri gördü ve Cumhurbaşkanımız tarafından da böyle bir ödüle layık olduk" diye konuştu.

Tören için Ankara'da çok güzel ağırlandıklarını aktaran Özdemir, Cumhurbaşkanının elinden ödül aldığı sırada yaşadığı mutluluğu ise şu sözlerle anlattı:

"Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Ancak orada yaşamak gerekiyordu bu duyguyu. Yani biz gerçekten yaptığımız işin önemini orada anlıyoruz. Her ne kadar yaptığımız iş zor olsa da böyle ödüller bizi rahatlatıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: 'Bu duygu tarif edilemez' - Son Dakika

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