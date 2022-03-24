Operayı popüler müzikle buluşturan "popera" İzmir'de sahneye taşınıyor - Son Dakika
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Operayı popüler müzikle buluşturan "popera" İzmir'de sahneye taşınıyor

24.03.2022 12:21

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 16. yüzyılın sanat dünyasına mirası olan operayı popüler müzik ile buluşturan "popera", diğer adıyla "operatik pop"u sahnesine taşıyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 16. yüzyılın sanat dünyasına mirası olan operayı popüler müzik ile buluşturan "popera", diğer adıyla "operatik pop"u sahnesine taşıyor.

Piyanoda Benan Gagliardo eşliğinde tenor solistler Mehmet Alp Özkazanç ve Muzaffer Soydan ile bas solistler Doğukan Özkan ve Christopher Gagliardo'dan oluşan "Gramafour" ekibi, yeni nesle operayı sevdirmek üzere harekete geçti.

Carl Orff, Tomaso Albinoni, Georges Bizet, Giacomo Puccini gibi klasik bestecilerin yanı sıra Leonard Cohen, Ennio Morricone gibi müziğe derinden yön vermiş isimlerden eserleri seslendiren Gramafour, İZDOB'un Elhamra Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Müzik düzenlemelerini İZDOB Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo'nun üstlendiği ekip 23 Nisan'da özel bir etkinlik için de hazırlık yapıyor.

Ekip, projelerini Türk popüler sanatçılarının eserleriyle renklendirmeyi hedefliyor.

Zeki Müren, Sezen Aksu, Murat Boz....

Baş solistlerden Cristopher Gagliardo, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen "popera" projesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Yeni müzik türünün dünyada bazı gruplar tarafından denendiğini ve başarılı bulunduğunu aktaran Gagliardo, "Biz biraz değiştirerek, kişiselleştirerek bu tarzı sanatseverlere sunacağız. Çok farklı dönemlerden müzikler yer alıyor. Ayrıca farklı dillerdeki eserleri de seslendiriyoruz." dedi.

Gagliardo, Türkçe popüler müzik örneklerini de repertuvarlarına aldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni projelerimiz de olacak. Aslında projemizi sadece popüler müzikle değil Türkiye'nin kendine özgü farklı müzik türleriyle de değerlendirmek istiyoruz. Ben daha eski şarkıları seven biriyim. Zeki Müren ve Sezen Aksu dinlerim. Yeni dönem sanatçılardan Murat Boz'u da beğeniyorum. Sevdiğimiz sanatçıların eserlerini de projelerimizin ilerleyen aşamalarına dahil etmek isteriz."

Gençlere opera daveti

Gramafour'un diğer baş solisti Doğukan Özkan da klasik opera kavramını gençleştirmek istediklerini ifade etti.

Popüler müziğin yanı sıra diğer türleri de projelerine almak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özkan, "Amacımız insanları çekebilmek, opera ve klasik eserleri sevdirebilmek. Herkesi operayla buluşturmayı istiyoruz. İlerleyen dönemlerde bir akademi kurmak, maddi ve manevi destekle genç kitleye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Doğukan Özkan, Gramafour konserlerine her yaştan müzikseverleri beklediklerini de sözlerine ekledi.

Operayı popüler müzikle buluşturan popera İzmir'de sahneye taşınıyor
Operayı popüler müzikle buluşturan popera İzmir'de sahneye taşınıyor
Operayı popüler müzikle buluşturan popera İzmir'de sahneye taşınıyor

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Operayı popüler müzikle buluşturan 'popera' İzmir'de sahneye taşınıyor - Son Dakika


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