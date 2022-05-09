Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi - Son Dakika
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Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi

09.05.2022 12:29

Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan resim kurslarında eğitim alan öğrenci anneler 'Anneler Günü' dolasıyla el emeği göz nuru ile yaptıkları resimleri sergilediOSMANİYE Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde...

Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan resim kurslarında eğitim alan öğrenci anneler 'Anneler Günü' dolasıyla el emeği göz nuru ile yaptıkları resimleri sergiledi

OSMANİYE Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan resim kurslarında eğitim alan öğrenci anneler 'Anneler Günü' dolasıyla el emeği göz nuru ile yaptıkları resimleri sergiledi.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde geçmiş yıllarda resim eğitimi alan ve halen kursa devam eden 60 öğrenci anne el emeği göz nuru ile aylardır süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları 120 resmi sergiledi. Anneler Günü etkinleri kapsamında açılışı yapılan sergilenin kurdelesini de yine öğrenci anneler kesti. Kesilen kurdelenin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri resimler hakkında bilgiler aldı.

Kurs hakkında bilgiler veren Resim Öğretmeni Filiz Tıraş, "Yaklaşık 7 yıldır Osmaniye Belediyesi'nin kurs merkezi olan OBEM'DE resim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Her dönem 12 civarı öğrenci ile çalışmalara başlıyoruz. İlk olarak karakalem daha sonra renk çalışmalarına geçiyoruz. Daha sonra öğrencilerin isteğine ve becerisine göre yönlendirme yapıyoruz. Bir yıldan sonra öğrencilerimiz sergiledikleri resimleri yapma noktasına geliyorlar" diye konuştu. Evli ve 2 çocuk annesi kursiyer Ayşenur Demirdelen, "Yaklaşık 4 yıldır resim kursuna geliyorum. Sergide olan çalışmamda Osmanlı çalışması. Ben biraz hızlı davrandım bir ay gibi süre zarfında bitirdim. Evliyim 2 çocuğum var ev hanımıyım ama ilerde bunu meslek olarak yapıp daha sonra satış amaçlı insanlara sunabilirim" dedi.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlara resimler hakkında bilgiler verildi.

Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi
Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi
Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi
Osmaniye'de anneler resimlerini sergiledi

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Mesleki Eğitim, Anneler Günü, Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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