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Ovacık Kayak Merkezi Tunceli'nin kış turizmine güç katıyor - Son Dakika

Ovacık Kayak Merkezi Tunceli'nin kış turizmine güç katıyor

23.01.2022 11:14
Ovacık Kayak Merkezi Tunceli'nin kış turizmine güç katıyor

Tunceli'deki kış çilesi, 7 yıldır turist çeken Ovacık Kayak Merkezi ile ekonomik gelire dönüştü.

Tunceli'deki kış çilesi, 7 yıldır turist çeken Ovacık Kayak Merkezi ile ekonomik gelire dönüştü.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yaz ve ilkbahar aylarında trekking, kışın ise kayak ve snowboard tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, 2015'te faaliyete geçen kayak merkezi de yöre için önemli cazibe merkezleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 5 milyon liralık yatırım projesiyle hizmet veren merkez, Elazığ başta olmak üzere Erzincan, İstanbul, Malatya, Diyarbakır ve İzmir gibi illerden ziyaretçi çekiyor.

Uygun fiyata kayak ve konaklama imkanı

Kristal kar kalitesiyle yılın 4 ayı kayak yapılabilen merkezde, lüks otel konforunu aratmayan 70 oda kapasiteli konaklama tesisi ve 1200 metre uzunluğunda kayak pisti bulunuyor.

Kayağın ve konaklamanın ucuz olduğu merkezde, yarıyıl tatili için de tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yarıyıl tatilinde 13 ila 15 bin kayakseveri ağırlamaya hazırlanan kayak merkezi, bölgeye çektiği turistlerle yörenin turizmine ve ekonomisine büyük katkı sunuyor.

Ovacık Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Alay, AA muhabirine, Ovacık'ta kar kalitesinin kayak yapmaya çok elverişli olduğunu söyledi.

İlçenin her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getiren Alay, bölgenin el değmemiş doğası ve temiz havasıyla turistleri cezbettiğini belirtti.

"Kayak merkezinde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı"

Yarıyıl tatili için tüm rezervasyonların dolduğunu ifade eden Alay, "Kayak merkezinde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 13 ile 15 bin arası misafir ağırlamayı bekliyoruz. Sezonumuz şu an dolu dolu geçiyor." dedi.

Alay, kayak merkezine yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin geldiğini kaydederek "İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi illerden kayakseverler buraya akın ediyor. Özellikle Bursa gibi kayak merkezi olan şehirlerden de misafirler ağırlıyoruz. Bunun en büyük sebebi ise buradaki fiyatların diğer kayak merkezlerine göre çok daha ekonomik olması." ifadelerini kullandı.

"Munzur Çayı kenarında çayımı içip, piknik yapabiliyorum"

Kayakseverlerden Müslüm Bayrak, Ovacık'ın küçük bir ilçe olmasına rağmen doğasıyla ilgi çektiğini söyledi.

Zamanının çoğunu Ovacık Kayak Merkezi'nde geçirdiğini aktaran Bayrak, şöyle konuştu:

" Erciyes, Bolu, Erzincan ve Erzurum'a gitmek zor olduğu için Ovacık Kayak Merkezi'ni tercih ediyorum. Burada kayak kiralamak diğer yerlere göre aşırı ucuz. Hatta burada gezilecek çok farklı yerler var. Kayak yaptıktan sonra doğayla iç içe güzelce vakit geçirebiliyorum. Munzur Çayı kenarında çayımı içip piknik yapabiliyorum."

Kayakçı Ali Hıdır Çelik de Ovacık'a her mevsim gezmeye geldiğini, kamp ve kayak yaptığını ifade etti.

Çelik, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiğini belirterek "Kar seviyesi iyi ve pist de gayet güzel. Munzur Dağları'nın ihtişamlı güzelliği karşısında kayak kaymak çok heyecan verici oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ovacık Kayak Merkezi Tunceli'nin kış turizmine güç katıyor - Son Dakika


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