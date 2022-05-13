Pendik'te 'Çiftçiler Günü' köy konağı açılışıyla kutlandı - Son Dakika

Pendik'te 'Çiftçiler Günü' köy konağı açılışıyla kutlandı

Pendik'te köy konağı açıldı, fideler dağıtıldı

Açılışı gerçekleşen köy konağı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te Çiftçiler Günü'nde 'Kurtdoğmuş Köy Konağı' resmi törenle açıldı. Açılışa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı. Açılış sonrası çiftçilere destek sağlamak amacıyla sebze fidesi ve gübre dağıtıldı.

Pendik'te Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerin rahat etmeleri ve sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla yapımı tamamlanan 'Kurtdoğmuş Köy Konağı' resmi törenle açıldı. Açılışa, Pendik İlçe Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, STK temsilcileri ve birçok çiftçi katıldı. Açılış kurdele kesimi ve dualarla gerçekleşirken açılışın ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin öncülüğünde protokol ve davetliler 'Kurtdoğmuş Köy Konağı'nı gezerek içerideki alanları tek tek inceledi. Toplam 310 metrekare alana sahip konağın zemin katında kıraathane ve muhtarlık; üst katında ise çok amaçlı salon yer alıyor. Açılış sonrası çiftçiler günü dolayısıyla köylüye destek sağlamak amacıyla 81 bin adet yerli ve milli tohumdan üretilmiş sebze fidesi, 3 bin adet sebze kasası, 300 litre organik mineral sıvı konsantre gübresi, Pendik Belediye ayrıştırma tesislerinde üretilen 3 ton civarındaki organik atıklardan sağlanan kompost malzeme Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber çiftçilere hibe edildi. Öte yandan açılışı gerçekleşen 'Kurtdoğmuş Köy Konağı' havadan görüntülendi.

"Köylünün rahat oturabileceği, kitapların okuyabileceği, dinlenebileceği bir ortamı hazırlamış olduk"

Konu hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Öncelikle Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bizim de Pendik olarak 5 köyümüz var. Şu anda hukuki olarak mahalle statüsünde ama yine biz köy olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu köylerimizdeki vatandaşlarımızın da rahat bir ortamda sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeleriyle ilgili köy konakları yapıyoruz. Daha önce bir tanesini yapmıştık. Bugün Kurtdoğmuş Mahallemizde, köyümüzde köy konağımızın açılışını yapacağız. İnşallah başka bir tarihte de Ballıca'daki köy konağımızı açmış olacağız. Burada köylünün rahat bir şekilde oturabileceği, kitaplarını okuyabileceği dinlenebileceği bir ortamı hazırlamış olduk. Köylülerimize hayırlı olsun. Buradaki köylülerimizi desteklemek amacıyla fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Kendi belediyemizin üretmiş olduğu kompost parklarımızdan üretmiş olduğumuz gübrelerimizi dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. ve yine köylülerimize tarımsal desteklerimiz olacak. Onların da bu ürünleri yetiştirmesine katkı sunmak adına desteklemek adına böyle imkanı da kendilerine sunmuş olacağız." dedi.

"Köyümüze çok güzel bir hizmet oldu"

Kurtdoğmuş Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Özyurt ise "Bugün bizim için çok güzel ve çok mutlu bir gün. Hem Çiftçiler Günü hem de konağımızın açılışı ikisi bir arada denk geldi. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin beyefendi ve ekibine de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Her daim çiftçinin yanında, destek veriyorlar. Köyümüze çok güzel bir hizmet oldu. Yıllardır beklediğimiz, istediğimiz bir hizmetti. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin beyefendi bu işi gerçekleştirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konağımızda kafeterya giriş katta muhtarlığımız, üst katta ise okuma salonu ya da misafir dinlenme ağırlama salonu olan çok amaçlı bir salonumuz var." diye konuştu.