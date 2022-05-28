PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ - Son Dakika
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PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ

28.05.2022 20:43

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 'Munzur Nehri ve Çevre kirliliği' konusunda farkındalık oluşturmak için Munzur Nehri kıyısanda konser verdi.

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 'Munzur Nehri ve Çevre kirliliği' konusunda farkındalık oluşturmak için Munzur Nehri kıyısanda konser verdi. Mezzosoprano Serenad Bağcan'ın eşlik ettiği konseri binlerce kişi izledi.

Piyanist Fazıl Say, 'Munzur Nehri ve Çevre kirliliğine' dikkat çekmek için Tunceli'ye geldi. Say, Ovacık ilçesinde Munzur Nehri kenarı yanında açık havada konser verdi. Ücretsiz konserde Say'a albümlerinde de birlikte çalıştığı mezzosoprano Serenad Bağcan eşlik etti. Konsere, Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan'dan bir çok dinleyici geldi. Say ve ona eşlik eden Bağcan'ın konserini binlerce kişi dinledi. Konserde biri Zazaca olmak üzere 14 eser seslendirildi.

'MUNZUR'UN TEMİZ VE ÖZGÜR AKMASI İÇİN BURADAYIZ'

Munzur nehrinin temiz ve özgür akması için, Tunceli'de konser verdiğini söyleyen piyanist Fazıl Say, "Burada olmak benim için bir onur. Böyle güzel bir kalabalığın içinde müziğimizi sizlere sunacağız. Munzur, temiz ve özgür akması için bizde katkılarımızı sizle dayanışma içerisinde olarak sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız. Çevre illerden ve Türkiye'nin bir çok ilinden gelen dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu diyardan çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlardı. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu ve aydın olduğunu bilirim. Ben hep gurur duydum Dersimlilerden? dedi.

PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ
PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PİYANİST FAZIL SAY, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KONSER VERDİ - Son Dakika
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