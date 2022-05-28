Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - Son Dakika
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi

28.05.2022 20:03

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın korunması ve farkındalık yaratılması için verdiği konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın korunması ve farkındalık yaratılması için verdiği konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ovacık Belediyesi tarafından organize edilen konser, Çakmaklı köyü civarında Munzur Çayı kıyısında düzenlendi.

Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada, kentte ve müzikseverlerin arasında olmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız." dedi.

Say, Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Say ile solist Serenad Bağcan, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'a ait eserlerin yanı sıra yöreye ait ezgileri seslendirdi.

Yaklaşık 10 bin kişinin ilgiyle izlediği konser, 1,5 saat sürdü.

Konseri, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de izledi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Piyanist ve besteci Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - Son Dakika


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