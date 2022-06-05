Rafadan Tayfa İsveç'te çocuklarla buluştu

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerini canlandıran tiyatro gösterisi, İsveç'in başkenti Stockholm'de seyirci karşısına çıktı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen ücretsiz gösteri, Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Açık havada yapılan gösteride aileler çocuklarıyla Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert ve Kamil'in seslendirdiği Türkçe şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Yoğun ilgi gören tiyatro gösterisinin sonunda çocuklara yiyecek ikram edildi.

YTB Kuzey Amerika, İngiltere, Avustralya ve İskandinav Ülkeleri Koordinatörü Hüseyin Çalışkan, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür gelişimine katkı sağlamak amacıyla Rafadan Tayfa çizgi karakterlerinin tiyatro gösterimi ile İskandinavya turuna çıktıklarını söyledi.

İlk gösterimin Norveç'te yapıldığını belirten Çalışkan, Stockholm'de iki gösteri yaptıklarını kaydederek, 6 Haziran'da Malmö'de, 7 Haziran'da Danimarka'da gösterilerin devam edeceği bilgisini verdi.