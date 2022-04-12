Yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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Yüksek kesimlere kar yağdı

12.04.2022 11:23

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağışı etkili oluyor.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşamdan itibaren Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla kar yağışı sürüyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi Tüneli'nin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yaylalar da beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Yetkililer, kar kalınlığının belli bölgelerde 5 ile 10 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika


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