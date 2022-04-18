Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

18.04.2022 00:35
Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin organize ettiği, Safranbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü ve Kültürel Miras Derneğinin katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, Akçasu Mahallesi Karabük Üniversitesi Uygulama Oteli önünden başladı, tarihi çarşı içinden geçilerek Kazdağlı Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik sonrası katılımcılara çay ikram edildi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yürüyüş sonunda AA muhabirine, tarihi ilçenin gece ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Safranbolu'nun güzelliğine dalma yürüyüşü yaptıklarını belirten Ergüder, çok güzel bir kalabalık oluştuğunu ifade etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi
Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi
Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi
Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Ceylan ailesinden iftar Ceylan ailesinden iftar

Turizm Haftası, Safranbolu, Karabük, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla 'Gece Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:23 Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 01:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement