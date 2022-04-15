Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi

15.04.2022 18:23

Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Tarihi evleriyle ünlü ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da program düzenlendi.

Cinci Hanı Önünde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük'ün Safranbolu merkezli bir turizme sahip olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun korunarak bugünlere geldiğini ifade eden Gürel, geleceğe de korunarak aktarılacağını aktardı.

Safranbolu turizmini ayakta tutabilmek ve geleceğe taşıyabilmek adına da turizm haftalarının önemli olduğunu söyleyen Gürel," Birkaç müzeyi daha Safranbolu'ya kazandırmak gerekir. Birikim üzerine ilave etmek gerekir. Onun dışında alternatif rotalar oluşturulması lazım. Buralarda gün boyu etkinlikler yapıp, konaklayan ziyaretçilerimize ihtiyacımız var" dedi.

Gürel, Safranbolu turizmini diğer ilçelerdeki sportif, kültürel ve doğa turizmiyle birleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Osmanlı kenti Safranbolu'nun soyut ve somut değerleriyle çok önemli bir kent olduğunu anlatan Belediye Başkanı Elif Köse, "Pandemi bizi çok kötü etkiledi. İki yıl kentimiz hakettiği yerde değil. Bundan sonra radikal kararların net bir şekilde verilip uygulanması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ney dinletisi ve sanat müziği dinletisi sunulurken, halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Slogan ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken Safranbolu'ya ait yöresel ürünlerin ve zanaat ürünlerinin bulunduğu sergi ziyaret edildi.

Vali Gürel ve protokol üyeleri Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde fotoğraf sanatçıları Cemil Belder ve merhum Hüseyin Karataş'a ait fotoğrafların olduğu serginin açılışını yaparak bilgi aldılar.

Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi
Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi
Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi

YORUMLAR
500
Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor Vali Seddar Yavuz'a ziyaret Vali Seddar Yavuz'a ziyaret

Turizm Haftası, Safranbolu, Karabük, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:35:29. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement