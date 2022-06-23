Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı

23.06.2022 19:24
Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sigara bağımlılığıyla mücadele için afişler tasarladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sigara bağımlılığıyla mücadele için afişler tasarladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sigara bağımlılığına karşı mücadele için çalışma yürüttü.

Sigaranın bağımlılık yapıcı yönüne, israf aracı olmasına ve sağlığa zararlı etkilerine dikkati çeken afişler, Öğretim Görevlisi Ersin Berk küratörlüğünde okulun web sitesinde sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berk, dönemi anlamlı bir sergiyle tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sigarayı bırakan öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap hediye ettiklerini aktaran Berk, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sergiye https://femyo.subu.edu.tr/tr/grafik-tasarimi-programi-sigarayla-mucadele-poster-sergisi adresinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500
Başkan Alim Işık, Sakarya'da Başkan Alim Işık, Sakarya'da Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor
Kaynak: AA

Sakarya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement