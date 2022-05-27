Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi

27.05.2022 12:03

Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Sanat Günleri çerçevesinde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları emeklerini katılımcılarla buluşturdu.

Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Sanat Günleri çerçevesinde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları emeklerini katılımcılarla buluşturdu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen 6. Sanat Günleri" sanatseverlerle buluştu. Üniversitenin Ayazağa Maslak Yerleşkesinde gerçekleştirilen ve üç gün süren Sanat Günleri çerçevesinde; Sinema-TV ve Oyunculuk bölümlerinin kısa film gösterimleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra; öğrencileri sektörle buluşturan söyleşiler, dans gösterileri, eğitim sergileri ve atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu yılki temanın "25. Yılda Yeniden Sanat, Merhaba Bahar" olarak belirlenen Sanat Günleri finali ise Tekstil ve Moda Tasarımı son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi olarak hazırladıkları defile oldu.

"Her yıl düzenlemeye devam edeceğiz"

Etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Ünal, "Bu sene biz istedik ki disiplinler arası bir çalışma olsun. Hiçbir bölüm bağımsız çalışmasın, tek bir eksen olsun o eksende de tüm bölümler ortak çalışma paylaşsınlar. Bahar mevsimini tema olarak belirlediğimiz etkinlikte öğrencilerimiz ayrıca iki tiyatroyu da çok profesyonelce ortaya çıkardılar. Bu iki oyunun da kostümleri yine bizim tekstil ve moda tasarım öğrencileri tarafından tasarlandı. Sene başından itibaren bu tasarımlar üzerinde çalıştılar. Son sınıf öğrencilerimizin hazırladığı defile ile de sanat günlerimizi sonlandıracağız. Bu etkinliklerle taptaze ve yepyeni bir ruha sahip oluyoruz. O yüzden her yıl düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Öğrencilerin özgüvenli olmasını sağlıyoruz"

Etkinliklerin her şeyden önce öğrencilere özgüven kazandırdığını ifade eden Prof. Dr. Hamdi Ünal ayrıca, "Sanat günleri, Güzel Sanatlar Fakültesinin hasat günüdür. Öğrencilerin yaptığı işlerle birlikte kendi öz güvenlerini çok yüksek şekilde tutmalarını ve kazanmaları istiyoruz. Hem öğrenciler sektörden önemli isimlerle bir araya gelerek ayrıca merak ettiklerini de öğreniyorlar. Bu da bizler için çok önemli. Hem bu etkinlik hem de kendi sektörlerinden insanlarla birlikte olmak öğrencilerimizin özgüvenli olmasını sağlıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi
Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi
Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi
Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi

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Kaynak: İHA

Güzel Sanatlar Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Ayazağa, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanat günlerinde öğrenciler birbirinden özel yeteneklerini sergiledi - Son Dakika


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