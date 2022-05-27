Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi - Son Dakika
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Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi

27.05.2022 16:08
Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi

Sanatçı Selçuk Balcı, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahne aldı.

Sanatçı Selçuk Balcı, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahne aldı.

Mazıdağı Belediyesi tarafından organize edilen konserde Balcı, Karadeniz ile ve bölgeye ait eserleri seslendirdi.

Dinleyiciler, yaklaşık iki saat sahnede kalan Balcı'nın seslendirdiği eserlerle keyifli anlar yaşadı.

Vatandaşlar, şarkılar eşliğince halay çekerek eğlendi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, Balcı'ya, teşekkür etti.

Konseri, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Ercan Kayabaşı ve kurum amirleri de izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi - Son Dakika


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