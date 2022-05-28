Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Son Dakika
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Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

28.05.2022 13:58

- Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı.

- Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Birçok yazar ve şairin okurlarıyla bir araya geldiği fuara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su gerçekleştirilen 'Sancaktepe Kitap Fuarı' Sancaktepe Belediye Meydanı Etkinlik Alanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Açılışa, Sancaktepe İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve birçok kitapsever katıldı. 100'ü aşkın yayın evinin katıldığı fuarda başta Prof.Dr. Mim Kemal Öke olmak üzere önde gelen yazarlar 10 gün boyunca saat 09.00-20.00 saatleri arasında çeşitli söyleşiler ve imza günleri ile kitapseverlerle buluşacak. Kitapların büyülü dünyasının keşfedileceği 9.Sancaktepe Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Sancaktepe kültürün, çalışmanın başkenti olmak için uğraşıyor"

Kitap fuarlarının bilgi paylaşımı için etkin yollardan biri olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, " Sancaktepe'de 9. Kitap Fuarımızı açıyoruz. Malumunuz geçirmiş olduğumuz önceki iki sene içinde küresel bir salgın yaşadık ve bu tür etkinlikleri yapamadık. Çocuklarımız da biz de kitap fuarımızı çok özledik. Sancaktepe'de kitap fuarı günlerimiz her zaman çok verimli ve güzel geçti. Bu kez de bu sene belediyemizin yanında yeni bir konseptle çok güzel stantlar kurduk. 70'i aşkın yayınevi ile birlikte bugünkü kitap fuarımızın açılışını yapacağız inşallah. Sancaktepe kültürün, çalışmanın başkenti olmak için uğraşıyor." dedi.

"Fuardan çok memnunuz"

Fuara kitap almak için gelen vatandaşlardan Tuğba Demir, "2 yıldır pandemi sebebiyle çok fazla imkanımız olmadı. Aslında her yıl yapılıyordu. Şimdi çok mutlu olduk. Hem büyük hem eskisine nazaran farklı yayın evleri de gelmiş. O da bizi çok sevindirdi. Şimdi tek tek geziyoruz stantları. Belli bir bütçe ayırdık. Sonra kitaplarımızı alacağız. Fuardan çok memnunuz, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

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Kaynak: İHA

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