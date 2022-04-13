ŞANLIURFA - Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'daki hayırseverler tarafından ramazan dolayısıyla hazırlanan 400 gıda kolisi törenle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında yağ, un, makarna ve şeker gibi temel gıda malzemelerinden oluşan 400 gıda kolisi hazırlandı.

Dernek adına hazırlanan basın açıklamasını programda okuyan Mehmet Çap, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gıda kumanyalarının Azez bölgesinde dağıtılmasının planlandığını vurgulayan Çap, mazlum ve çaresizlere yönelik sürdürdükleri yardım seferberliğine kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından dua edildi, 400 yardım kolisinin yüklendiği tır Suriye'ye doğru yola çıktı.