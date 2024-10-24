Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa\'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın köklü müzik kültürünün ve zengin gastronomi mirasının dünya sahnesine taşımayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olmak için 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapma yarışında. Şanlıurfa, Türkiye'yi temsilen Kansas City, Belfast ve Da Lat gibi şehirlerle yarışacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hedef için UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Lansmanı gerçekleştirdi.

24.10.2024 15:44
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Şehrin köklü müzik kültürünü ve zengin gastronomi mirasını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen Şanlıurfa, UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olmak için 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapma yarışında. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Lansmanı düzenlendi.

UNESCO Müzik Şehri unvanıyla 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan Şanlıurfa, Türkiye'yi temsilen Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) gibi şehirlerle yarışacak. Zengin müzik mirasıyla şehri bu prestijli platformda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bunun için UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Lansmanı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen lansman programına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Sn. Nizamettin Kazancı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Emin Önen, belediye başkanları, büyükelçiler, sanatçılar, ulusal ve uluslararası temsilciler katıldı.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

ANKARADA'Kİ HAİN SALDIRI SONRASI KONSERLER VE MÜZİK DİNLETİLERİ İPTAL EDİLDİ

"Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sergisinin de yer aldığı etkinlik, kentin müziğinin tarihsel gelişimini gözler önüne serdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı nedeniyle planlanan müzik dinletisi iptal edildi.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

"ŞANLIURFA, MÜZİK ŞEHRİ UNVANINI ALARAK KÜLTÜREL MİRASIMIZA BİR DEĞER DAHA KATMIŞ OLDU"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise, konuşmasını İngilizce yaparak, Ankara'daki hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyip, saldırıyı şiddetle kınadı.

Şanlıurfa'nın UNESCO'nun dünya çapında kabul ettiği müzik şehri unvanını alarak kültürel mirasımıza bir değer daha kattığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Bu önemli başarının mimarlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa, sadece medeniyetlerin buluşma noktası değil, aynı zamanda müziğin de binlerce yıllık tarihinin yazıldığı kadim bir şehir olmuştur. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi eşsiz arkeolojik alanlarla insanlık tarihine ışık tutan bu topraklar, müziğin de evrensel dilini tarihin derinliklerinden günümüze taşımıştır" dedi.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

"ŞANLIURFA'DA MÜZİK GENÇ YETENEKLERE İLHAM VEREN BİR KÜLTÜREL MİRASTIR"

Arap, Kürt, Türk, Ermeni ve Süryani kültürleriyle yoğrulan Şanlıurfa'nın, bu çeşitliliği müziğine de yansıtarak dünyaya birçok ünlü sanatçıyı kazandırdığını dile getiren Başkan Gülpınar, "Mükim Tahir'den, Hac Nuri Hafız'a; Tenekecei Mahmut'tan Halil Hafız Uzungöl'e; Ahmet Uzungöl'den Şükrü Hafız Çadırcı ve Abdullah Balak'a; Kazancı Bedih'ten İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Nuri Sesigüzel'e Şivan Perverden Mehmet Acet'e (Âşık Sefai) kadar birçok sanatçının müzik yolculuğu bu topraklarda başlamıştır. Urfa'nın müzik kültürünün simgelerinden biri olan Sıra Geceleri, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştır.Bu gelenek, müziği ustadan çırağa aktaran ve genç yeteneklere ilham veren bir kültürel mirastır.Sıra geceleri, sadece yerel bir etkinlik değil, aynı zamanda Şanlıurfa'nın müzik turizmi açısından uluslararası platformda tanınmasına da katkı sağlayan bir değerdir" diye ifade etti.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

"ŞANLIURFA'YI MÜZİĞİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi olarak, bu değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Bu bilinçle de UNESCO Müzik Şehri olarak Şanlıurfa'mız 2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) şehirlerinin de yer aldığı adaylarla ile yarışacak ve zengin müzik mirasımızı bu prestijli platformlarda temsil edecektir. Tüm kurumlarımızla birlikte, Şanlıurfa'yı müziğin merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günün, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı da, Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olmasını dinleyerek, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kazancı, bu programı düzenleyen Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

BAŞKAN GÜLPINAR KÜLTÜR ELÇİSİ SEÇİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'da gerçekleştirilen UCLG- MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında alınan karar program esnasında sunucu tarafından deklare edildi. Gerçekleştirilen oylamada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar diğer adaylar arasından Kültür Elçisi olarak seçildi. Başkan Gülpınar Hayırlı olsun inşallah dedi.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

VALİ ŞILDAK: "MÜZİK ŞEHRİ BAŞVURUSU HAYIRLI OLSUN"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, Ankara'da gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Kadim Şehir olan Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olma başvurusunu anlamlı bulduğunu belirten Vali Şıldak, Müzik Şehri başvurusunun hayırlı olmasını dileyerek, 2019 yılından bu yana bu konuda destek sağlayan kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

MANSUR YAVAŞ: "DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ankara'daki hain saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş da, Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olma başvurusuna destek sağlamak için Tarihi Kentler Birliği Ekim ayı toplantısını Şanlıurfa'da düzenlediklerini söyledi.

Tarihi Kentler Birliği olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Yavaş, "Bizler Tarihi Kentler Birliği olarak, Şanlıurfa'ya tarihi mekânların restorasyonu konusunda da destek olmaya çalışacağız.Türkülerimiz, şarkılarımız, geleneklerimiz atalarımızın mirasıdır. Bu gelenek, görenek ve müziğimizin gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Bizler de bu konuda gereken çalışmayı yapacağı" dedi.

Yavaş, lansman etkinliğinin düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da teşekkür etti.

TATLISES: "URFA İLE GURUR DUYUYORUM"

Konuşmaların ardından Şanlıurfa'nın müzik efsanesi İbrahim Tatlıses ve Urfalı müzik sanatçılarından Mehmet Özlek, Münevver Özdemir, İbrahim Halil Altıngöz, Zekeriya Ünlü, Mehmet Bitmez, İbrahim Turgut, Ömer Türkmenoğlu, Musa Göçmen, Aşıklar Aşık Sefai (Mehmet Acet), Dertli Divani (Veli Aykut), Dengbejler Mahmut Aydoğdu ve Esat Al'a 'Müziğe Katkı Onur Ödülü' takdim edildi.Ödülünü Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'dan alan İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'dan hiçbri zaman kopmadığını ve Şanlıurfa ile gurur duyduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olması için gerçekleştirdi başvurunun hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Beldiyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal tarafından UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Sunumunun da yer aldığı programda, interaktif gösterisi de yapıldı.

Program, yemek ikramının ardından toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'nın Müzik Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor: UNESCO Müzik Şehri Lansmanı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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