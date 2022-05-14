Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi

14.05.2022 21:27
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 472'nci dönem mezunlarını verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 472'nci dönem mezunlarını verdi.

Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan medresede düzenlenen mezuniyet töreninde, 68 kız ve 49 erkek 117 öğrenci tarihi medreseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Medrese Müdürü Mensur Malkic, burada yaptığı konuşmada, mezunlar arasında 9 hafızın olduğunu, çoğu öğrencinin başarılı notlarla mezun olduğunu belirtti.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Fatima Huseinspahic de eğitim görmekten duyduğu gururu dile getirerek, medresenin gelecekteki herhangi bir eğitim için son derece iyi bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Bir diğer mezun hafız Mustafa Sinanovic, medreseyi tüm ortaokul öğrencilerine tavsiye ettiğini kaydetti.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Ku'ran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna sokaklarında geleneksel "mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

485 yıllık tarihi medrese

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi

YORUMLAR
500
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi

Saraybosna, Medrese, Osmanlı, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:07 Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 21:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement