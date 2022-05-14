Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 472'nci mezunlarını verdi - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 472'nci dönem mezunlarını verdi.

Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan medresede düzenlenen mezuniyet töreninde, 68 kız ve 49 erkek 117 öğrenci tarihi medreseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Medrese Müdürü Mensur Malkic, burada yaptığı konuşmada, mezunlar arasında 9 hafızın olduğunu, çoğu öğrencinin başarılı notlarla mezun olduğunu belirtti.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Fatima Huseinspahic de eğitim görmekten duyduğu gururu dile getirerek, medresenin gelecekteki herhangi bir eğitim için son derece iyi bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Bir diğer mezun hafız Mustafa Sinanovic, medreseyi tüm ortaokul öğrencilerine tavsiye ettiğini kaydetti.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Ku'ran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna sokaklarında geleneksel "mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

485 yıllık tarihi medrese

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.