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Seramikle Sanat ve Terapi

Seramikle Sanat ve Terapi
04.08.2025 10:40
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Erzurum'da Beyza Tunç ve Esra Özsoy, seramik atölyelerinde 50 bin kişiye sanat sevgisi aşılıyor.

ERZURUM'da, ziraat ve iktisat mezunu Beyza Tunç (28) ile Esra Özsoy (29), hobi olarak başladıkları seramik sanatını binlerce kişiye sevdirdi. Tunç ve Ersoy, Palandöken ilçesinde açtıkları 'ART İstasyon' isimli atölyede şimdiye dek 50 bine yakın kişiye heykel ve seramikle tanışma fırsatı sundu.

Ankara ve İstanbul'da bireysel olarak seramik sanatıyla ilgilenmeye başlayan, ziraat fakültesi mezunu Beyza Tunç ile iktisat bölümü mezunu Esra Özsoy, memleketleri Erzurum'a döndüklerinde bu alandaki eksikliği fark edip 2023 yılında kendi atölyelerini kurdu. Küçük bir alan ve sınırlı ekipmanla yola çıkan iki arkadaş, zamanla çömlekçi tornası, seramik fırını gibi teknik donanımlarını artırarak profesyonel hale geldi. Tunç ve Özsoy, kurdukları seramik atölyesinde şimdiye dek 50 bine yakın kişiye bu sanatla tanışma fırsatı sundu.

'HER AY 50 KİŞİYE EĞİTİM VERİYORUZ'

Atölye kurucularından Esra Özsoy, "İlk olarak heykelle başladık. Fırınımız bile yoktu ama yine de Erzurum'da 50 bine yakın kişiye atölye çalışmaları düzenledik. Şimdi artık kendi fırınımız var, seramiğe ağırlık verdik. Her ay ortalama olarak 50 kişiye eğitim veriyoruz. Katılımcıların çoğu kadın. Erkekler genellikle eşlerinin yönlendirmesiyle geliyor ama içlerinde çok yetenekli olanlar da çıkıyor" dedi.

'HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'YE YAYILMAK'

Atölyelerinin sadece seramik ürünler üretmekle kalmadığını, aynı zamanda mental anlamda da bir iyileşme alanı sunduğunu belirten Özsoy, "İnsanlar burada teknik öğreniyor, kendi elleriyle bir ürün ortaya çıkarıyor ve onu evine götürüyor. Hedefimiz daha büyük ekipmanlarla kapasiteyi artırmak, Erzurum'da şubeleşmek ve ileride Türkiye genelinde yayılmak" diye konuştu.

'BURADA GEÇİRDİĞİM VAKİT ÇOK RAHATLATIYOR'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çocuk psikiyatristi olarak görev yapan Dr. Tuğba Saylan, "Bir hobi arıyordum. Seramiği denemek istedim ve burası çok iyi geldi. İş yoğunluğuma rağmen burada geçirdiğim vakit beni çok rahatlatıyor. Buraya gelip giden aynı kişi olmuyor, gerçekten mental olarak çok farklı bir etki yaratıyor. Hastalarıma önerdiğim şeyi, tabii ki biz de kendi hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Çok rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul danışmanı Yasir Güler ise seramiğin stresle baş etme konusunda kendisine iyi geldiğini belirterek, "Boş vakitlerimde geliyorum. Kafa dağıtmak, zihinsel olarak rahatlamak için çok iyi bir ortam. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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