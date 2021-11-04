"Seras" Nefesli Çalgılar Beşlisi 8 Kasım'da konser verecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, "Seras Nefesli Çalgılar Beşlisi", Garibaldi Binası'nda müzikseverlerle buluşacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre konserde, İDSO nefesli sazlar üyesi olan ve solist olarak da konserler veren Sezai Kocabıyık, Evrim Güvemli, Recep Fıçıyapan, Altuğ Tekin ve Sertaç Çevikkol'dan oluşan beşli, 8 Kasım'da sahne alacak.

Seras Nefesli Çalgılar Beşlisi, özel olarak hazırlanan programda, Ali Hoca'nın "Nefesli Çalgılar Beşlisi", Gordon Jacob'un "Nefesli Çalgılar için Beşli No.1 (Serenade), Malcolm Arnold'un "Three Shanties", George M. Cohen'in "Medley" eserlerini seslendirecek.

İDSO konser biletleri "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.