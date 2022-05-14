Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu - Son Dakika
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Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu

14.05.2022 00:24
Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu

Siirt'te farklı ortaokullarda okuyan 70 öğrencinin oluşturduğu çocuk korosu, ilk kez sahne aldı.

Siirt'te farklı ortaokullarda okuyan 70 öğrencinin oluşturduğu çocuk korosu, ilk kez sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in desteğiyle, Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Okullarla Buluşuyor" projesi kapsamında 20 okuldan, 20 müzik öğretmeninin çalışmalarıyla oluşturulan koro, Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda konser verdi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlikte koro, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve güncel eserler seslendirdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, programın sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin muhteşem eserler ortaya koyduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Edip, koroda görevli öğretmenler ve öğrencileri tebrik eden Hacıbektaşoğlu, "Bunlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bu çocuklarımız her şeyi başarabilir. Muhteşem yürekler, sesler, yüzler her şeyi yapar. Her birinin gözlerinden öperim. Buradaki çocuklarımızdan en az 20-30'u dünya çapında olur." dedi.

Öğrencilere en az bir enstrüman çalmaları tavsiyesinde bulunan Hacıbektaşoğlu, öğrencilik hayatlarında başarılar diledi.

"Çocuklarımızın bir araya gelmesini çok önemsiyoruz"

Projede görevli Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet Zakir Alp de koronun kentin ilk çocuk korosu olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Projenin çok kapsamlı olduğuna dikkati çeken Alp, "Bu projenin üstesinden gelmeyi başarabildik. Birkaç uzak okulumuz hariç Siirt merkezdeki bütün ortaokullarımız ve orada görevli öğretmenlerimizle koordineli şekilde bir repertuvar belirledik ve haftada bir gün bu çocuklarımızı bir araya getirerek çalışmalarımızı yaptık. Çocuklarımızın bir araya gelmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

80. Yıl Ortaokulu öğrencisi Umut Üzüm, öğretmeninin tavsiyesiyle katıldığı koronun ilk kez sahne almasının kendilerini hem mutlu ettiğini hem de heyecanlandırdığını anlattı.

Beray Kayıkçı da öğretmenlerinin verdiği eğitim sayesinde müzikle ilgili yeteneğini keşfettiğini belirterek, "Çok heyecanlıydım. Proje sayesinde çok sayıda yeni arkadaşım oldu. Birlikte daha güzel çalışmalarda yer almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Ortaokulu öğrencisi Eylül Tunç, ilk kez böyle bir etkinlikte yer almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Rumeysa Uruğ ise ses sanatçısı olmayı hedeflediğini ve koronun bu hedefi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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Takas Bank, Müzik, Çocuk, Siirt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu - Son Dakika


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