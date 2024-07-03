Siirt'te Geleneksel Battaniye Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te Geleneksel Battaniye Atölyesi Açıldı

Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Siirt Valiliği'nin desteğiyle açılan Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi, kursiyerlerin katılımıyla hizmete girdi. Atölyede 25 yeni usta yetiştirilerek istihdam sağlanacak. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için destek verdiklerini belirtti. Proje, Siirt'in ekonomi, kültür ve turizm alanlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

03.07.2024 16:45
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Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi açılışı gerçekleştirildi

SİİRT - Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Siirt Valiliği'nin desteği ile hizmete giren 'Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi'nin açılışı Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Geleneksel Siirt Battaniyesi dokumacılığı alanında 25 yeni usta yetiştirilerek, 25 kişiye istihdam sağlanacak. Açılış programında konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, gelecek nesillere bu kültürün aktarılması için her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Vali Kızılkaya, "Geçmişten günümüze uzanan ve büyük bir emekle ilmek ilmek dokunan, coğrafi işarete sahip geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı, kentimize ayrı bir değer katarak il ekonomisine de önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bugün açılışını yapacağımız dokuma atölyesi, hem istihdam sağlamak hem de yeni nesillere bu kültürü aktarmak için büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında, geleneksel Siirt dokuması canlandırılacak ve yeni ustalar yetiştirilecektir. Böylece, özellikle gençlerin ve kadınların bu sanatı öğrenerek ekonomik ve istihdam açısından katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.

İstihdam ve ekonomi alanında faaliyet gösterecek proje olduğunu belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, "Bugün sizlerle birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı atölyesinin Siirt'imize hem kültür, hem ekonomi hem de turizm alanında katkı sağlayacağına inandığımız bir projemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Kursiyer Şevval Çakay, "Babam 30 senedir bu mesleği yapıyor. Hazır elimizde böyle fırsat geçmişken bizde öğrenelim dedik. Zor değil ama çok emek isteyen bir iştir." dedi.

Kursiyer Fatma Işık Kaya ise, "Bu projede emeği geçen bütün emektar arkadaşlarımıza sayın valimize ve bütün çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Siirt'in ihtiyaç duyduğu bir alandı." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te Geleneksel Battaniye Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Geleneksel Battaniye Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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