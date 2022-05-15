Siverek'te unutulan gelenek yeniden canlandırıldı - Son Dakika
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Siverek'te unutulan gelenek yeniden canlandırıldı

15.05.2022 13:01
Siverek'te unutulan gelenek yeniden canlandırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Kormişkan 1. Kültür Festivali" düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Kormişkan 1. Kültür Festivali" düzenlendi.

Siverek Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen festivali yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında Ukrayn'nın Türkiye Büyükelçiliği heyeti, Japon sanatçılar ile Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Komişkan özel defterinin imzalandığı ziyarette Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gelen heyete yöresel ürünler taktim etti.

Belediye Başkanı Çakmak'a misafirperverliği için teşekkür eden Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği birinci sekreteri Oleg Bilyi, "Türkiye'deki insanlara çok teşekkür ediyoruz, onlar bize yardım edip destekliyor. Siverek çok tarihi bir şehir ve öyle güzel ki çok rahat nefes alabiliyorsunuz. Bizi bu festivale davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki festivale davet edilmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Dünyada barış temalı festivalimize katkı sundukları için hepsine teşekkür ediyorum. Festivalimize katılan tüm katılımcılarla dünyadaki savaşların son bulmasını hep bir ağızdan dile getirmek istiyoruz. Katılımları bizi çok mutlu etti, tüm dünyanın barış içinde yaşaması hepimizin arzusudur. Kormişkan 1. Kültür Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Siverek Belediyesi Millet Bahçesinde devam eden etkinliklerde çocukların yüzleri boyanarak uçurtma şenliği ve balon şenliği düzenlendi.

Etkinlikte, Ukraynalı ve Japon sanatçıların yanı sıra çok sayıda mahalli sanatçı sahne aldı.

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Siverek Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Japon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te unutulan gelenek yeniden canlandırıldı - Son Dakika


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