Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi

29.05.2022 15:56

Aydın'ın Söke ilçesinde 18. Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 18. Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği organizasyonuyla Ovacık Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenliğe AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim ve diğer ilgililer katıldı.

Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi
Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi
Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi
Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Söke'de 18. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika


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