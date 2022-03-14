Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı

14.03.2022 09:27

Son dakika gelişmesine göre Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandıi Hümayun bölümünün çalışmalarının yüzde 80'ni tamamlandı.

Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı

İSTANBUL Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem-i Hümayun bölümünün çalışmalarının yüzde 80'ni tamamlandı. Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devriyle hız kazanan Harem-i Hümayun bölümündeki restorasyon çalışmalarının yüzde 80'ni tamamlandı. Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Harem Hümayun'un Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi ilk kez ziyarete açılırken, gezilebilecek alan kapasitesi de 2 katına çıkarılacak. Sultan Abdülaziz dönemindeki kolera salgınında istifade edildiği bilinen bölümün, kalem işçiliği çalışmalarının da büyük bir titizlikle devam ettiği görüldü.

"Birkaç ay içerisinde de bu kısımları ziyarete açacağız"

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Topkapı Sarayı Harem bölümü aslında iki kısımdan oluşuyor. Birincisi Harem'de yaşayanların bölümü ki, bunlar valide sultan, padişah, hanım sultanlar ve şehzadelerin bölümüdür. İkincisi ise Harem'e hizmet edenlerin bölümüdür. Bunların başında cariyeler gelmektedir. Bölümle ilgili bilgi verecek olursak, Cariyeler Taşlığı olarak isimlendirdiğimiz ve içinde bulunduğumuz bu kısımın bir tarafında hamamları, diğer tarafında Kadın Efendiler daireleri bulunmaktadır. Hemen yanında Cariyeler Koğuşu, alt kısımda da Cariyeler Hastanesi (Harem Hastanesi) bulunmaktadır. Milli Saraylar Başkalığı olarak Topkapı Sarayı'nı devir aldıktan sonra bu kısımların restorasyonu için hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Birkaç ay içerisinde de bu kısımları ziyarete açacağız" diye konuştu.

"Restorasyon çalışması yüzde 70-80 oranında tamamlandı"

Harem bölümünün ilgi uyandırdığını belirten Kocaman, "Harem'in şuan da gezilen kısmını muhtemelen 2 katına çıkaracağız. Gerek Cariyeler Taşlığı, gerek Kara Ağalar Taşlığı ve diğer kısımlarda sürdürdüğümüz restorasyonlarda yüzde 70-80 oranında tamamlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda bu kısımları ziyarete açmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımız sürdürmekteyiz. En önemli kısımlar ise buralardaki kalem işleridir. Bizim kalemkarlarımız tarafından özenle bunlar yürütülmektedir. Aslına uygun, orijinal bir halde sürdürülüyor. Bir de en çok merak uyandıran ve ilgi çeken bölümü Harem bölümü bu kısımlar bugüne kadar açılmamış Milli Saraylar olarak biz buraların restorasyonlarını tamamlıyoruz ve ziyaretçilerimizin buralara olan meraklarını kısa zamanda gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı

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Topkapı Sarayı, Restorasyon, Milli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80'i tamamlandı - Son Dakika
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