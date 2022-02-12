Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Safranbolu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin tarihi ve turistik tesislerini gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Safranbolu'ya gelen Alpaslan, yetkililerden ilçenin tarihine ilişkin bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi Çarşı'da incelemede bulunan Alpaslan, burada yer alan turizm noktalarını ziyaret etti.

Daha sonra Frig dönemine tarihlendirilen Büyük Göztepe Tümülüsü'ne giden Alpaslan, tümülüsle ilgili Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım'dan bilgiler aldı.

Ziyaretlerinde Alpaslan'a Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Kaymakam Mehmet Türköz, Hadrianaupolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş da eşlik etti.