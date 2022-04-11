AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

11.04.2022 17:03

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, kent genelinde yardıma muhtaç ailelere üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolisi dağıtacak.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, kent genelinde yardıma muhtaç ailelere üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolisi dağıtacak.

Hazırlanan koliler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyesi şehit babaları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Dernekte basın açıklamasında bulunan Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerin, bayrağın dalgalanması, ülkenin hür ve bağımsız olabilmesi için her daim kanını ve canını vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'veren el biz olalım' dedik. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve vatandaşların yaşadığı zorlulukları giderebilmek adına ilimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolisi hazırladık. İl merkezi ve ilçelerdeki tüm şehit aileleri ve gazilerin desteğiyle 177 koli hazırladık. Bu duyarlı davranışımızı Vali Gökmen Çiçek'e arz ettik. Kendisi çok duygulandı. Şehit aileleri ve gazilerden böyle bir teklif geldiği için çok memnun olduğunu ifade etti. Yardımda bulunan tüm şehit ailesi ve gazilere teşekkür etti. Kendisinin de desteğiyle bir ailenin ihtiyacı olabilecek çeşitli erzaklardan oluşan kolileri hazırladık ve inşallah ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak."

Her bir kutuda koliyi hazırlayan şehit ailesinin şehit evlatlarının ismi ile birlikte "şehidimize duanız ile sofranız bereketli olsun" ibaresine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Şehit isimlerinin yazılı olduğu ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika


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